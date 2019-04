Zbogom in hvala za vse! Legendarna soigralca Dragića in Dončića sta končala svoji karieri! (video) Ekipa V severnoameriški košarkarski ligi NBA je bil ponoči na sporedu zadnji krog tekem rednega dela sezone 2018/19. V velikem slogu sta se od profesionalne košarke poslovila soigralca slovenskih košarkarjev Gorana Dragića in Luke Dončića Dwyane Wade in Dirk Nowitzki.



Več na Ekipa24.si

Sorodno





























Oglasi