Kaj imajo skupnega Dončić, Dragić in James? #video Sportal Po 177 dneh rednega dela lige NBA in 1.320 odigranih tekmah se bo danes v ligi NBA začela končnica, po koncu katere bo znan nov prvak najmočnejše košarkarske lige na svetu. Prvič po letu 2015 med najboljšimi 16 ekipami in košarkarji ni največjega košarkarskega zvezdnika LeBrona Jamesa, ki se je moral z Los Angeles Lakersi posloviti po prvem delu. Play-off pa bo na žalost minil tudi brez slovenske ...

