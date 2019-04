Brooklyn presenetil Philadelphio, prvaki gostijo Clipperse SiOL.net Po 177 dneh rednega dela lige NBA in 1.320 odigranih tekmah se je danes v ligi NBA začela končnica, po koncu katere bo znan nov prvak najmočnejše košarkarske lige na svetu. Prvo tekmo konferenčnega četrtfinala med Philadelphio in Brooklynom so dobili Nets, ki so zmagali s 111:102 in so tako dosegli tretjo zmago nad 76ers na petih medsebojnih tekmah v tej sezoni. Pri Brooklynu je bil najbolj učinkovit D'Angelo Russell s 26 točkami, pri Philadelphii je Jimmy Butler dosegel 36 točk.

Sorodno



Oglasi Omenjeni NBA Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Zmago Jelinčič Plemeniti

Polona Hercog

Ljudmila Novak

Kevin Kampl