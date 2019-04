Prvaki na krilih Curryja končnico začeli z zmago, vroče v Torontu Sportal Po 177 dneh rednega dela lige NBA in 1.320 odigranih tekmah se je danes v ligi NBA začela končnica, po koncu katere bo znan nov prvak najmočnejše košarkarske lige na svetu. Prvaki Golden State Warriors so s 121:104 odpravili Clipperse, Orlando je v Torontu do zmage s trojko najboljšega strelca D. J. Augustina prišel štiri sekunde pred koncem rednega dela.

