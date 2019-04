Po koncu rednega dela sezone v severnoameriški košarkarski ligi NBA so slabi rezultati odnesli trenerje nekaterih ekip, ki se niso prebile v končnico oz. nadaljevanje prvenstva. Prvi na seznamu so lanski finalisti lige Cleveland Cavaliers, novega trenerja iščejo tudi pri Memphis Grizzlies in Sacramento Kings, ki so prav tako ostali brez playoffa.



