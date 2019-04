Pahor odlikoval ameriškega kongresnika Gosarja Dnevnik Predsednik Borut Pahor je danes z zlatim redom za zasluge odlikoval ameriškega kongresnika Paula Gosarja, ki ima slovenske korenine. Zlati red je Gosar prejel za prispevek in sodelovanje pri krepitvi odnosov med Slovenijo in ZDA, so zapisali v uradu...

Sorodno



















Oglasi Omenjeni Borut Pahor

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Robert Pevnik

Luka Dončić

Borut Pahor

Karl Erjavec