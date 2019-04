Ameriški kongresnik ob 75. obletnici strmoglavljenja: Slovenski duh je prižgal up in luč pilotom RTV Slovenija V Andražu nad Polzelo so danes obeležili 75. obletnico strmoglavljenja ameriškega bombnika med drugo svetovno vojno. K spominski plošči sta venec položila predsednik republike Borut Pahor in ameriški kongresnik Paul Anthony Gosar.

Sorodno



























Oglasi