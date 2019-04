Pahor v Andražu nad Polzelo izpostavil prijateljstvo med Slovenijo in ZDA Dnevnik V Andražu nad Polzelo so danes obeležili 75. obletnico strmoglavljenja ameriškega bombnika med drugo svetovno vojno. K spominski plošči sta venec položila predsednik republike Borut Pahor in ameriški kongresnik Paul Anthony Gosar. Pahor je v...

