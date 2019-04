Štajerska avtocesta med Rogozo in Slivnica ponovno odprta Dnevnik Štajerska avtocesta, ki je bila med Rogozo in razcepom Slivnica proti Ljubljani zaprta skoraj dve uri, je zdaj ponovno odprta, poroča prometnoinformacijski center. Se je pa nesreča zgodila tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti...

