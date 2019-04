Na primorski in štajerski avtocesti večkilometrski zastoji, počasi tudi na regionalnih cestah Večer Zastoji, ki so danes nastali zaradi del na primorski in štajerski avtocesti, so se do poldneva podaljšali. Na primorski avtocesti pred Brezovico v smeri Ljubljane je kolona dolga 9 kilometrov, na štajerski avtocesti pred Šentrupertom v smeri Ljubljane pa okoli 8 kilometrov. Zastoji so tudi na vzporednih cestah.

Sorodno









































Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Polona Hercog

Luka Dončić

Matej Tonin

Janez Janša