Vatikansko baziliko bodo ob veliki noči krasile slovenske orhideje Primorske novice Oltarni del bazilike svetega Petra v Vatikanu bosta tudi ob letošnji veliki noči okrasila slovenska strokovnjaka za floristiko in hortikulturo Sabina Šegula in Peter Ribič. Ob tem bosta uporabila orhideje podjetja Ocean Orchids iz Dobrovnika. Za okrasitev sta namenila 160 kaskadnih ter 140 dvostebelnih orhidej v beli, rumeni in rdeči barvi.

