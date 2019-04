Za veliko noč bodo oltarni del bazilike svetega Petra v Vatikanu krasile slovenske orhideje. Za dekoracijo pa bosta tudi letos, že petnajstič, poskrbela slovenska strokovnjaka za floristiko in hortikolturo Sabina Šegula in Peter Ribič. Uporabila bosta orhideje vrste phalaenopsis podjetja Ocean Orchids iz Dobrovnika v Prekmurju, in sicer 160 kaskadnih ter 140 dvostebelnih orhidej v barvah Vatikana ...