Evroposlanec Zver: Slovenska vlada nas je skregala skoraj z vsemi sosedami, zunanja politika se je p Nova24TV Na včerajšnji nujni seji odbora za zadeve Evropske unije so poslanke in poslanci razpravljali o dejavnostih vseh slovenskih poslank in poslancev v Evropskem parlamentu. Seje se je udeležilo vseh osem poslancev, ki so na seji predstavili ne le svoje delo, ampak so odgovarjali tudi na številna vprašanja poslank in poslancev, povezana z aktualnimi izzivi, s katerimi […]

Sorodno



Oglasi