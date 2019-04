Teja Oblak s Prago do brona v evroligi Ekipa V tekmi za tretje mesto na zaključnem turnirju evrolige na Madžarskem so košarkarice Prage premagale domačo ekipo Soprona s 64:53 (16:15, 38:31, 48:46). Slovenska reprezentantka Teja Oblak je za zmagovalke dosegla štiri točke. Iz igre je metala 2:9, ob tem pa je v 23 minutah zbrala še dva skoka ter dve podaji in imela pet izgubljenih žog.



