Bežeče vozilo so izsledili v Knežaku, a voznika ni bilo v njem Primorske novice V petek po 18. uri so policisti na cesti proti Pivki ustavljali osebni avto, ki na znake ni ustavljal, temveč je pospešeno peljal naprej. Policisti so zapeljali za njim. Bežal je po makadamu proti Knežaku. Vozilo so izsledili v Knežaku, vendar voznika ni bilo v njem. Nadaljujejo z zbiranjem informacij.

