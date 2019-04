Med vikendom prijeli 31 nezakonitih migrantov! Nova24TV Slovenski policisti so med vikendom prijeli 31 nezakonitih migrantov. Največ ilegalnih prehodov meje – kar 24 – so obravnavali na območju Policijske uprave Koper. Od petka od 7. ure do danes do 7. ure so policisti na območju PU Koper obravnavali 24 oseb, ki so ilegalno prestopile mejo med Hrvaško in Slovenijo. 15 oseb bodo […]

