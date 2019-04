Mlada kandidatka Alja Domjan na volitvah v Evropski parlament: “Skupna lista SDS in SLS je najboljša Nova24TV Pogovarjali smo se z Aljo Domjan, ki na skupni listi SDS, SLS in NLS kandidira za poslanko Evropskega parlamenta. Mlada, dinamična Pomurka je na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani končala magistrski študij politologije, za svojo diplomsko delo pa prejela Klinarjevo priznanje. Z njo smo se pogovarjali o (ne)zanimanju mladih za politiko, Sloveniji in Evropi. […]

