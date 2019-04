VIDEO: Lista kolesarjev in pešcev na evropskih volitvah podpira Urško Zgojznik Lokalec.si Člani Liste kolesarjev in pešcev so pred mariborsko upravno enoto tudi danes zbirali overjene podpise za nastop liste Povežimo se na evropskih volitvah. Prisotna je bila tudi prva nosilka liste, Urška Zgojznik, Slovenka leta in kandidatka za evroposlanko. Lista Povežimo se, bo na evropskih volitvah nastopila skupaj s Pirati, Evropskimi zelenimi, Evropsko piratsko stranko, Stranko […]

