Mariboru 1,6 milijona evrov za mestne kolesarske pot Lokalec.si Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki upravlja z evropskimi strukturnimi skladi in kohezijskim skladom, je mariborski občini odobrila 1,6 milijona evrov za projekt ureditve kolesarske infrastrukture med mestnimi četrtmi in krajevnimi skupnostmi v Mariboru. Iz evropskega sklada za regionalni razvoj bodo prejeli 860.000 evrov. Kot so pojasnili na vladni službi, je namen projekta, da […]

