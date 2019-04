ACH v finalu do vodstva z 2:0 Ekipa Odbojkarji ACH Volleyja so le še zmago oddaljeni od 16. naslova državnih prvakov. Drugo tekmo finalne serije proti Calcitu so v Kamniku dobili bolj zanesljivo kot prvo, saj je bil rezultat 3:0 (23, 17, 19).



Več na Ekipa24.si

Sorodno



Oglasi