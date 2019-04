Noro, Golden State zapravil nemogoče, liga NBA česa takega ni videla že 57 let SiOL.net Branilci naslova v ligi NBA Golden State Warriors so v drugi tekmi prvega kroga končnice na domačem parketu doživeli nenadejan poraz proti Los Angeles Clippers (131:135). Izgubili so dvoboj, na katerem so vodili že z 31 točkami prednosti! Košarkarji Philadelphie so nadigrali Brooklyn (145:123), mu vrnili milo za drago za uvodni poraz, ter z izjemno predstavo porušili številne rekorde. V tretji četrtini so dosegli kar 51 točk.

