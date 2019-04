Krkini sodelavci smo v Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva pod sloganom Dobrodelnost je del nas že osmič zapored krepili vrednote prostovoljstva, humanosti in medsebojne pomoči ne le po vsej Sloveniji, ampak tudi v 24 državah, kjer imamo svoja podjetja in predstavništva. Za nami je teden, poln nasmehov, toplih stiskov rok in dobre volje. In prav to nas v Krki navdihuje, saj je največ vredn ...