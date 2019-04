V Lukni igra mačke z mišjo SiOL.net Odbojkarice Nove KBM Branika so le še zmago oddaljene od 16. naslova slovenskih državnih prvakinj, potem ko so tudi na drugi tekmi finalne serije premagale GEN-I Volley. Če smo v petek v Novi Gorici spremljali napeto in izenačeno tekmo, so v mariborski Lukni igrale le domače odbojkarice in brez težav povedle z 2:0 v zmagah.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Maribor

Nova Gorica Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Rudolf Skobe

Andrej Šircelj

Janez Janša

Borut Pahor