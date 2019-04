Nezakonita ukinitev pomoči na domu Dnevnik Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije (SZSVS) je priča neverjetnemu razpletu dogodkov, za katerega se odgovorni ne čutijo odgovorne, krajšo pa bodo potegnili najšibkejši, uporabniki storitve pomoč na domu in delavci, ki so to storitev...

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Rudolf Skobe

Tomaž Seljak

Lidia Glavina

Andrej Šircelj