SDS: Möderndorfer je odkrito nepristranski, saj ščiti SMC in SD SiOL.net Jani Möderndorfer (SMC) je pri vodenju komisije državnega zbora, ki preiskuje domnevno nezakonito financiranje SDS, po mnenju poslanca SDS Dejana Kaloha odkrito pristranski, saj neupravičeno ščiti SMC in SD. Kot je pojasnil, je Möderndorfer v petek že drugič zavrnil širitev dela komisije na sume nezakonitega financiranja SMC in SD.

