Zlata vredni nasveti Dnevnik Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec je včeraj sprejela albanskega ministra za turizem in okolje Blendija Klosija, poroča nacionalna tiskovna agencija. In dodaja, da je bila rdeča nit srečanja izmenjava izkušenj obeh...

Sorodno





Oglasi