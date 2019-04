Visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Federica Mogherini je države članice EU pozvala, naj v Sredozemsko morje znova pošljejo vojaške ladje za boj proti tihotapljenju migrantov v Evropo ter tihotapljenju orožja in nafte v Libijo, kjer so izbruhnili spopadi. Države EU so namreč konec marca iz operacije Sophia umaknile ladje.