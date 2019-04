“Brez Notre Dame ni Pariza” Primorske novice Dan po uničujočem požaru v znameniti pariški katedrali Notre Dame so v Franciji odločeni, da jo bodo obnovili. Gasilcem je po celonočnem gašenju uspelo rešiti 850 let staro kamnito strukturo, a je požar uničil streho in druge dele stavbe, med njimi stolpič. Preden je gasilcem uspelo omejiti požar, se je ta raztezal na tisoč kvadratnih metrih strehe.

Sorodno















































































































































Oglasi