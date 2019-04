Slovenci izgubili na Madžarskem, selektor razočaran: čaka nas še veliko dela Sportal Slovenska hokejska reprezentanca je v Budimpešti odigrala prvo pripravljalno srečanje pred svetovnim prvenstvom drugega razreda, ki se bo v Kazahstanu začelo 29. aprila, in Madžarom priznala premoč s 4:7. Risi še niso nastopili v "polni" zasedbi, med drugimi sta manjkala Rok Tičar in Anže Kopitar, ki se bo soigralcem pridružil konec tedna, priložnost za igro pa so dobili tudi nekateri člani reprezentance do 20 let.

