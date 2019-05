Po koncu sezone, ko je selitev k južnim sosedom napovedal najboljši slovenski libero Jani Kovačič, je vodstvo ACH Volleyja hitro začelo z iskanjem novega prostega igralca. Med slovenske odbojkarske državne in pokalne prvake prihajata Američan Kyle Dagostino in Žiga Kumer, so danes sporočili iz ljubljanskega kluba.



