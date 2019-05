V živo: bodo Finci potrdili prvo mesto? SiOL.net Na sporedu je zadnji dan predtekmovanja svetovnega prvenstva elitne divizije na Slovaškem, kjer so že znani vsi četrtfinalisti, ni pa še znano, kdo se bo s kom pomeril za polfinale. To bo jasno po koncu današnjega tekmovalnega dne. V Bratislavi ga pravkar odpirata Češka in Švica, v Košicah pa vodilna Finska in četrta Nemčija. Četrtfinale se bo začel v četrtek.

