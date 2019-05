Velika Britanija pripravila senzacijo, Italija srečno do obstanka Dnevnik V četrtfinale SP skupine A so se uvrstile Finska, Kanada, Nemčija, ZDA, Rusija, Češka, Švedska in Švica. Izpadli sta Francija in Avstrija, ki sta se v drugi ligi pridružili Sloveniji.

