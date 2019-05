Maksuti: Rezultat skupne liste SDS in SLS ni ogrožen 24ur.com Po velikem soočenju parlamentarnih strank pred evropskimi volitvami smo se o nastopu kandidatov in debati pogovarjali s politologom Alemom Maksutijem. Dejal je, da je bilo soočenje eno boljših v zadnjih letih in da so bile najbolj prepričljive predstavnice levega ter levosredinskega političnega bloka. Dodal je tudi, da rezultat liste SDS in SLS ni ogrožen.

Sorodno

Oglasi Omenjeni SDS

SLS Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Primož Roglič

Janez Janša

Ljudmila Novak

Tanja Fajon