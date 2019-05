Predvolilna projekcija: največ glasov za SDS in SLS, sledita SD in LMŠ SiOL.net Bruseljski portal Politico je pred nedeljskimi volitvami v Evropski parlament objavil nove projekcije volilnih izidov. V Sloveniji bi glede na projekcijo največ glasov dobila skupna lista SDS in SLS (23,59 odstotka), sledi ji SD (16,86 odstotka), nato LMŠ (16,6 odstotka) ter Levica (9,76 odstotka).

