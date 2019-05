Na osrednjem plenarnem dogodku letošnje izvedbe NT konference so se nastopajoči osredotočili na hitro razvijajoče se tehnologije umetne inteligence. Izpostavili so prednosti in priložnosti nezadržnega pohoda tovrstnih tehnologij na vsa področja življenja, obenem pa tudi pomen naslavljanja spremljajočih tveganj.