Bralna značka: podarili že več kot pol milijona knjig #foto SiOL.net Letošnji zlati bralci - gre za mlade, ki so za bralno značko brali vseh devet let osnovne šole - bodo ob koncu Bralne značke prejeli knjigo Borisa A. Novaka Oblike neba z naborom pesniških oblik in ilustracijami Marjana Mančka. Kot je ob tem dejal predsednik Društva Bralna značka - ZPMS Marko Kravos, je bralna značka "krizantema na gumbnici slovenskega naroda".

