Zlatim bralcem in bralkam podarili več kot 300.000 knjig Primorske novice Društvo Bralna značka - ZPMS bo že 16. leto s knjigo obdarilo zlate bralke in bralce, ki so vseh devet osnovnošolskih let sodelovali v akciji branja. Ta je v Sloveniji doma že skoraj šestdeset let in ostaja gibanje, ki nam ga zavida ves svet, ali kakor o Bralni znački pravi novi predsednik društva, tržaški pesnik Marko Kravos, je “krizantema na gumbnici slovenskega naroda”.

