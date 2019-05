Iz slovenskega odbojkarskega prvoligaša ACH Volleyja so sporočili, da so po dveh sezonah še za dve leti podaljšali sodelovanje s slovenskim reprezentantom Urošem Pavlovićem. Od blokerjev ima pri aktualnih državnih in pokalnih prvakih veljavno pogodbo še Diko Purić.



