Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je izdalo poročilo o nezakonitem lovu na ptice med 1. januarjem 2000 in 31. decembrom 2018. V tem obdobju naj bi bilo nezakonito ulovljenih in pobitih med 11.000 in 50.000 ptic; največ s strelnim orožjem (3.000 do 25.000), veliko pa jih je bilo tudi zastrupljenih.