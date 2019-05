Nečloveške razmere v domovih za starejše Dnevnik Oskrbovanci in njihovi svojci opozarjajo na katastrofalne razmere v domovih za starejše. V društvu Srebrna nit so včeraj poslali premierju in drugim pristojnim organom javno pismo, v katerem predlagajo več ukrepov.

Sorodno



Oglasi