»Prosimo vas, da nas jemljete resno!« Delo Ljubljana – Ob več peticijah, povezanih s slabšanjem kakovosti storitev v domovih za starejše, in veliko pismih svojcev z opozorili o neprimernem ravnanju s stanovalci, ki so povsem odvisni od tuje pomoči, so v združenju za dostojno starost Srebrna nit včeraj na predsednika vlade, ministrstvi za delo in zdravje, varuha človekovih pravic, ZZZS in skupnost socialnih zavodov naslovili pismo s predlogi, kaj je treba v domovih ukreniti takoj

