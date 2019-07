Sezona se je za nekatere sadne vrste slabo končala Dnevnik Zima brez prave snežne odeje, nadpovprečno topel in namočen april, moker in hladen maj, izredno topel junij in svež začetek julija s hudimi neurji za rastline niso bili najboljša popotnica. Sezona se je zato za nekatere sadne vrste slabo končala.

