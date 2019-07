Čaka nas vroč teden s temperaturami do 35 stopinj Celzija RTV Slovenija Vremenska napoved kaže, da se bodo temperature do konca tedna stopnjevale, čaka nas med 30 in 35 stopinj Celzija. Podobno bo tudi drugje po Evropi. v Španiji in Franciji pričakujejo do 40 stopinj Celzija. Na drugi strani bo v Turčiji in Grčiji sveže.

