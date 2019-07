Vrednosti ozona v višjih predelih Primorske presegle opozorilno vrednost Primorske novice Na merilnem mestu Otlica v Trnovskem gozdu na nadmorski višini 950 metrov je urna vrednost ozona danes opoldne presegla opozorilno vrednost 180 mikrogramov na kubični meter, povprečna 8-urna pa 149 mikrogramov na kubični meter. To pomeni, da so vrednosti ozona visoke v višjih predelih Primorske, so pojasnili na Agenciji RS za okolje (Arso).

Sorodno















































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Sergej Racman

Dragan Tošić

Darko Milanič

Marjan Šarec

Miro Cerar