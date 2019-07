Predvsem v zahodni Sloveniji so še možne nevihte Primorske novice Zvečer in v prvi polovici noči se lahko predvsem v zahodni Sloveniji še pojavljajo nevihte. Zjutraj bo delno do pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

