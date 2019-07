FOTO in VIDEO: Podrta drevesa, zaliti objekti in udari strel, v Krškem poplavljena glavna cesta. Tud Svet 24 Včerajšnja neurja niso minila brez preglavic. Gasilci so črpali vodo, odstranjevali drevesa ter posredovali zaradi udarov strel in prekinitev z električno energijo.





Sorodno



































































































Oglasi