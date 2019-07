Po hudi vročini meteorologi napovedujejo ohladitve in neurja Lokalec.si Po podatkih Agencije RS za okolje (ARSO) bodo danes popoldne in zvečer ob nevihtah možna krajevna neurja z nalivi, sunki vetra in točo. Neurja bodo najbolj verjetna v vzhodni polovici Slovenije. Danes in v soboto bo po nižinah sredi dneva in popoldne še velika toplotna obremenitev. Meteorologi napovedujejo, da bo danes večinoma sončno, popoldne in […]

