Neurje zagodlo Rumeni noči Primorske novice Prvi dan programa letošnjih Rumeno-modrih noči se je začel precej optimistično. Najbolj lačni so bili že postreženi, glasbeniki so z glasbo privabljali vsak pod svoj oder, otroci so se zabavali na številnih prizoriščih ... V daljavi pa se je okoli 21. ure začelo nevarno bliskati.

