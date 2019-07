Včeraj rekord tropskih noči, danes zvečer nevihte #foto SiOL.net Do vključno jutri bo po nižinah sredi dneva in popoldne še naprej veljala velika toplotna obremenitev, opozarjajo na Agenciji za okolje. Jutranje temperature se po večini Slovenije gibljejo med 18 in 22 stopinj, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj Celzija, proti večeru pa je možnost nastanka vročinskih neviht.

