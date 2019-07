Slovenski dijak Aljaž Simonič je na 30. mednarodni biološki olimpijadi na Madžarskem osvojil drugo zlato odličje za Slovenijo. Poleg Simoniča so bili uspešni tudi Bor Krajnik, ki si je prislužil bronasto odličje, ter Leon Rojk Štupar in Sebastjan Kordiš, ki sta prejela priznanje, so sporočili iz Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS).